Запрет на массовые мероприятия ввели в Ростовской области

В Ростовской области с пятницы, 23 августа, введен запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, запрет касается именно тех мероприятий, которые проводятся на открытом воздухе. Запрет необходим, но носит временный характер, добавил Голубев. Он же уточнил, что все те мероприятия, которые уже запланированы, но пройдут на закрытых площадках, разрешены.

Главное — соблюдать все необходимые меры безопасности. Данный порядок будет действовать до тех пор, пока официально не будет отменен особым распоряжением. Напомним, ранее сообщалось о том, что певец Ярослав Дронов выступит почти в 100 городах России.