Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский захотел усилить дополнительными войсками два направления, где ВС РФ добиваются успеха. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По утверждению украинского лидера, он заслушал развернутый доклада главкома ВСУ Сырского по поводу обстановки на фронте.

«Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений - кураховского и покровского», — указал он.

Части ВСУ на данных направлениях будут серьезно усилены подразделениями из резервов.

Ранее общественник Рогов сообщил, что российские части уже вошли в южные пригороды Курахово. Петля вокруг этого города постепенно затягивается. В то же время западные СМИ считают, что ВСУ на данных направлениях может постигнуть крах. Если ВС РФ займут Покровск, то рухнет вся украинская линия обороны. Попытка отвлечь внимание от ДНР при помощи вторжения в Курскую область полностью провалилась.