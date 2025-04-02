Землетрясение в Мьянме унесло жизни почти 2,9 тыс. человек

Количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 2886 человек, сообщил китайский государственный телеканал CCTV. Более 4,6 тыс. человек получили травмы, 373 человека числятся пропавшими без вести.

28 марта в Мьянме произошло два мощных землетрясения, в результате которых были разрушены дома и культурные достопримечательности. Стихия также затронула соседний Таиланд, где также произошло обрушение зданий.

Посольство Китая в Мьянме объявило о круглосуточной работе, чтобы оказать поддержку пострадавшим и организовать помощь. На китайско-мьянманской границе таможенные службы начали приоритетный пропуск гуманитарных грузов, чтобы обеспечить оперативное оказание помощи.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил о готовности оказать помощь Мьянме в восстановлении после стихии. Он сообщил, что Пекин выделит 100 млн юаней (примерно $13,8 млн) на преодоление последствий землетрясения и восстановление разрушенных домов.

Гуманитарная помощь будет направлена на удовлетворение неотложных нужд пострадавших, включая жилье, медицинскую помощь и продовольствие. Местные власти и международные организации работают над оценкой ущерба и координацией усилий по ликвидации последствий стихии.

Ранее сообщалось, что в Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,3.