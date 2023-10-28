Землетрясение зафиксировали у берегов Индонезии

В субботу, 28 октября, у берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные EMSC.

Стало известно, что магнитуда землетрясения составила 5,5. Оно произошло в 13:04 субботы (по московскому времени это 16:04), на данный момент информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступала.

Очаг катаклизма располагался на глубине в 10 километром, а эпицентр – в 375 километрах от города с названием Купанг, где живет больше 280 тысяч человек.

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