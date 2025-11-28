Жара в акватории Черного моря: у берегов Турции атакован второй танкер

У берегов Турции произошел второй за день инцидент с гражданским судном. Танкер VIRAT подвергся атаке, в результате чего на борту началось сильное задымление. Экипаж не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.

Черное море вновь стало точкой напряжения. Турецкие власти зафиксировали уже вторую за пятницу атаку на гражданский танкер. На этот раз инцидент произошел с судном VIRAT под флагом Гамбии.

По данным управления мореходства Турции, экипаж танкера сообщил о внешнем ударе в 35 милях от побережья. На борту возникло возгорание, приведшее к интенсивному задымлению в машинном отделении. Состояние всех 20 членов экипажа признано нормальным, жертв нет. Спасательные службы и другое торговое судно уже направлены в район происшествия для оказания помощи.

Ранее сообщалось о том, что аналогичному нападению подвергся танкер Kairos, следовавший в Новороссийск.