Женщина сбила коллегу на парковке и уехала на работу, сделав вид, что ничего не произошло

В американском штате Луизиана женщина сбила на парковке коллегу, после чего убрала деталь от машины и спокойно отправилась на работу, не оказав помощи. Об этом сообщает Lenta.ru.

В Луизиане произошел инцидент, демонстрирующий крайнюю степень равнодушия. 67-летняя Лиллиан Селлерс, находясь на парковке центра по уходу за пожилыми людьми, резко сдала назад и наехала на свою коллегу. Вместо экстренной помощи пострадавшей женщина выбрала иной путь.

Она подобрала отвалившийся фрагмент бампера своего внедорожника, поместила его в салон, после чего припарковалась и направилась в учреждение начинать рабочую смену. Лишь спустя время Селлерс сообщила другим сотрудникам, что на асфальте лежит человек, возможно, нуждающийся в помощи.

Прибывшие медики сразу диагностировали травмы, несовместимые с простым падением, и доставили пострадавшую в критическом состоянии в больницу. Полиция установила, что повреждения соответствуют столкновению с автомобилем. Подозреваемую задержали, однако она отказалась давать какие-либо объяснения своему поступку. Теперь ей грозит суд по обвинению в оставлении места ДТП и причинении тяжких телесных повреждений.

