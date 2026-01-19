Жертва учебной гранаты: одна из пострадавших в сыктывкарском центре МВД умерла в реанимации

В Сыктывкаре умерла одна из пострадавших в результате взрыва в центре профессиональной подготовки МВД. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Коми. Женщина умерла от полученных травм в отделении реанимации.

Общее число пострадавших при инциденте, произошедшем 15 января, достигло 24 человек. 17 из них продолжают лечение в сыктывкарских больницах, двое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Шестерых пострадавших доставили в Москву.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за того, что преподаватель центра привел в действие учебно-имитационную гранату. Это вызвало хлопок и последующий пожар на крыше здания.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности. Преподаватель центра задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также был задержан начальник центра. Расследование продолжается.

