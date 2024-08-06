Остановилось движение автомобилей по Крымскому мосту

Во вторник, 6 августа, было временно остановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. О данном факте сообщили в группе «Крымский мост: оперативная информация».

Как отмечается в публикации, находящиеся на мосту в зоне досмотра граждане должны сохранять спокойствие и следовать указаниям, которые дают сотрудники транспортной безопасности. Причины перекрытия движения не приводятся. Заметим, что 4 августа на объекте вводились аналогичные ограничительные меры.

Ранее сообщалось о том, что в Турции владельцы отелей выступают за отмену системы «все включено». Свою инициативу они мотивируют тем, что настало время улучшить качество предоставляемых туристам услуг.