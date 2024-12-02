Жилой комплекс в Новой Москве на много часов остался без света и отопления

По данным журналистов, жители ЖК «Новое Внуково» в понедельник столкнулись с по-настоящему «апокалиптичной» картиной: несколько домов комплекса погрузились в кромешную темноту. Всему виной некая авария, но что именно произошло, УК пока не понимает.

Местные жители рассказывают, что света нет с 13 часов понедельника, а к вечеру в квартирах стало довольно прохладно – в некоторых жилых помещениях температура воздуха не превышает +15 градусов.

Пока ситуация до сих пор не исправлена, жильцы помогают друг другу, чем могут – и горячей водой из термосов, и генераторами.