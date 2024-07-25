Житель Балашихи, который подмешивал яд в еду родителей, оказался серийным отравителем

Житель Балашихи, который пытался отравить своих родителей, сознался в убийстве друга таким же способом, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее следователи установили, что в последние полгода обвиняемый регулярно подсыпал в пищу матери и отчиму сильнодействующие химические вещества, чтобы отравить их. В какой-то момент мужчина и женщина почувствовали себя плохо, но их удалось спасти.

Экспертиза показала, что в продуктах питания был яд, приводящий к летальному исходу. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

На допросе фигурант дал признательные показания и сознался в убийстве своего друга в феврале текущего года. Выяснилось, что мужчина угостил приятеля отравленным морсом.

Помимо этого, мужчину проверяют на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения, четверо из которых остались в живых. Расследование продолжается.