Житель Белгородской области погиб из-за атаки украинского дрона

Украинский дрон ударил по машине в Белгородской области. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погиб один человек.

По словам Гладкова, в результате атаки украинского беспилотника по машине в Ракитянском районе Белгородской области в районе селе Илек-Кошары во время исполнения боевых задач погиб один молодой мужчина, еще четыре человека получили серьезные ранения.

Глава Белгородской области уточнил, что в момент атаки в машине были еще люди, и четверо человек получили также серьезные ранения: у одного мужчины множественные осколочные ранения и минно-взрывная травма, у других – тоже минно-взрывные травмы и контузии.

Ранее также сообщалось о пострадавших и погибших в результате уже другой атаки украинского дрона по Белгородской области.