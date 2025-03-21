Житель Белгородской области погиб из-за атаки украинского дрона
При ударе дрона по машине в Белгородской области погиб человек, четверо ранены
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Украинский дрон ударил по машине в Белгородской области. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погиб один человек.
По словам Гладкова, в результате атаки украинского беспилотника по машине в Ракитянском районе Белгородской области в районе селе Илек-Кошары во время исполнения боевых задач погиб один молодой мужчина, еще четыре человека получили серьезные ранения.
Глава Белгородской области уточнил, что в момент атаки в машине были еще люди, и четверо человек получили также серьезные ранения: у одного мужчины множественные осколочные ранения и минно-взрывная травма, у других – тоже минно-взрывные травмы и контузии.
Ранее также сообщалось о пострадавших и погибших в результате уже другой атаки украинского дрона по Белгородской области.