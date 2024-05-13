Житель Каширы получил 12 лет колонии за убийство матери и покушение на убийство брата

Безопасность
t.me/mosoblproc

Фото: [t.me/mosoblproc]

Жителя подмосковной Каширы приговорили к двенадцати годам колонии строгого режима за убийство матери и покушение на убийство брата.

Преступление произошло в конце января этого года, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Свою мать подсудимый убил топором, после этого он решил таким же образом убить брата, но мужчина смог оказать сопротивление.

В надзорном ведомстве утонили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель подмосковной Истры убил брата сковородой.

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