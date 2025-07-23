Житель Ленобласти расстрелял двух женщин из лука

Житель Ленобласти устроил кровавое нападение на проходной завода в Выборге — две женщины получили тяжелые ранения от стрел, выпущенных из лука. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

39-летний мужчина устроил стрельбу из лука на территории завода в Выборге. Он выпустил несколько стрел в двух женщин, находившихся на проходной. Одна из пострадавших получила сквозное ранение руки, другая также получила серьезные травмы. Обе были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.

Нападавший, представившийся Александром, был задержан. Его личность установлена, но мотивы остаются неясными. Правоохранительные органы начали проверку. Рассматриваются разные версии произошедшего, включая возможный конфликт или психическое расстройство нападавшего.

Ранее в Санкт-Петербурге куривший на балконе офицер получил пулю в лоб после конфликта с прохожим.