Житель Пензы передал украинской разведке информацию об участниках СВО

В Пензе сотрудники регионального управления ФСБ задержали мужчину 1986 года рождения, который передал разведке Украины информацию об участвующих в СВО российских военных. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на поступившую из пресс-службы ведомства информацию.

Сотрудники ФСБ выяснили, что фигурант через свой мобильный телефон вышел на связь с сотрудником главного управления разведки Украины и во время состоявшегося диалога дал знать, что готов оказывать ВСУ нужную им помощь. Чтобы убедить собеседника в серьезности своих намерений, мужчина передал противнику личную информацию российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Она предусматривает до пожизненного лишения свободы.

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