Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки

Во Владикавказе произошла трагическая гибель мужчины после конфликта с водителем маршрутного автобуса. От удара потерпевший упал, получил смертельную травму головы и скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщило РИА Новости.

Инцидент произошел 2 сентября на одной из остановок общественного транспорта Владикавказа. По версии следствия, между водителем маршрутного автобуса и пассажиром возник словесный конфликт, который перерос в физическое столкновение. Водитель нанес мужчине удар рукой, от которого тот потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт.

Пострадавшего с тяжелыми травмами головы экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Подозреваемый водитель задержан, решается вопрос о мере пресечения. Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

