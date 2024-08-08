Военкор Коц сообщил, что жизни Поддубного ничего не угрожает

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал состояние своего коллеги с ВГТРК Евгения Поддубного, которого накануне из Курска доставили в больницу Москвы.

В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Коц заявил, что на данный момент какие-либо угрозы жизни Поддубного отсутствуют.

Также военкор рассказал об обстановке в Курской области, куда 6 августа прорвались украинские боевики. По его словам, российские военнослужащие продолжают сдерживать наступление ВСУ, активно нарушая логистику противника с помощью авиации.

«Бои идут тяжелые. Обстановка очень напряженная. Киев даже не стесняется того, что на территорию России зашли подразделения ВСУ. Это большие силы», — сказал Коц.

Как ранее сообщил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, в наступлении на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских боевиков с тяжелой военной техникой.

По словам генерал-майора, командира подразделения «Ахмат» Апты Алаудинова, в Курской области работают бойцы спецназа. Он также заявил, что сам находится на территории региона.

Вечером 7 августа автомобиль, на котором передвигался Поддубный в Курской области, подвергся атаке украинского дрона. В Сети появилось фото, предположительно, сделанное с атаковавшего военкора коптера. Журналист получил 20 процентов ожогов тела.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин публично извинился за сообщения о смерти Поддубного.