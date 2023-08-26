Звоните в полицию: почему вилка возле входной двери должна насторожить

Вилка, воткнутая в вашу входную дверь – сигнал к определенному ряду действий. Однозначно, к вам пытались залезть домушники, а возможно и к вашим соседям. Не пугайтесь, но сразу же звоните участковому.

Случайным образом вилка или ее остатки точно не могут появиться в вашей двери или около нее. Преступники используют этот бытовой прибор, чтобы открыть замок. Они делают из него своеобразный гаечный ключ, заранее подпилив зубчики, и легко проникают в квартиру. Если замок хороший, то вилка сломается и останется в двери.

«Проверьте двери соседей по лестничной клетке. Если у них такая же картина, то сообщите о случившемся в чате дома, чтобы все жильцы могли как можно скорее обезопасить себя. До приезда полиции лучше ничего не трогать. Домушники не отличаются гениальным подходом и как правило, оставляют отпечатки пальцев. Кроме того, они выбрасывают свое орудие труда неподалеку от места преступления», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудник частной охраны Виктор Смирнов.

Поэтому если увидели вилку возле подъезда или на лестничной клетке – это тоже повод обратиться в полицию. Все же, на кону безопасность вашего жилища, а значит, излишняя бдительность не помешает.

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