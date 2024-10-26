МВД выложило кадры допроса пойманных заключенных, сбежавших из липецкой колонии

В Сети появились кадры с задержанными четверыми заключенными, которые в минувшую пятницу вечером сбежали из липецкой исправительной колонии № 2. Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео первого допроса беглецов.

Как можно услышать на видео, один из осужденных рассказал, что его двое подельников собирались переждать некоторое время в Подмосковье, а потом добираться до Узбекистана. Остальные хотели сразу добраться до границы с Казахстаном, а оттуда скрыться у себя на родине.

Напомним, 25 октября в районе 9 часов вечера шестеро уголовников ИК-2 в Липецкой области прорыли под техническим помещением тоннель шириной около 70 см и длиной больше 40 метров. Сразу же по региону был введен план «Перехват». Помимо двоих пойманных по горячим следам, удалось также задержать еще двух беглецов. Осталось найти пару оставшихся беглых уголовников. Следственный комитет России по факту халатности должностных лиц исправительного учреждения возбудил уголовное (ст. 293 УК РФ).

Ранее МВД сообщило, что для задержания одного из сбежавших из липецкой ИК-2 пришлось применять табельное оружие. А перед этим в сеть выложили фото подкопа, через который сбежали насильники липецкой ИК-2.