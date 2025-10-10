13-летний подросток без билета и паспорта прошел контроль в аэропорту Бен-Гурион и едва не улетел в Нью-Йорк

13-летний подросток без билета и паспорта сумел пройти многоуровневый контроль в израильском аэропорту Бен-Гурион и оказаться на борту лайнера, готовившегося к вылету в Нью-Йорк. Об этом сообщает The Times of Israel.

Инцидент, заставивший усомниться в надежности одной из самых строгих систем авиабезопасности в мире, произошел в главных воздушных воротах Израиля. Несовершеннолетний безбилетник, личность которого не разглашается, смог беспрепятственно миновать три этапа досмотра. По версии местных СМИ, подросток мог маскироваться, держась рядом с семьями или группами пассажиров.

После прохождения контроля юный нарушитель провел время в зоне дьюти-фри, а затем поднялся на борт воздушного судна авиакомпании El Al. Он занял место, предназначенное для члена экипажа, где его и задержали перед самым вылетом. Сейчас его отпустили под ответственность родителей, однако Управление аэропортов Израиля начало служебное расследование.

