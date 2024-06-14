15 июня на территории Украины весь день будут отключать свет

В субботу, 15 июня, на Украине в течение практически всего дня будут происходить почасовые отключения электричества. Такие сведения проводит энергетическая компания «Укрэнерго».

С 8 и 23 часов операторы систем распределения электроэнергии будут отключать подачу электричества, согласно почасовым графикам. При этом, самые большие неудобства люди испытают с 16 до 22 часов, когда под неприятные ограничения попадет наибольшее число граждан. Уточняется, что объекты критической инфраструктуры будут запитываться в стандартном режиме. Среди причин ограничений указывается пониженная работа солнечных электростанций.

Ранее мы писали о том, что армия Россия нанесла удар по объекту вооруженных сил Украины, который находился рядом с киевским аэропортом Жуляны. Как сообщал подпольщик Сергей Лебедев, в сторону данного объекта уже давно ездят исключительно дорогие автомобили высокопоставленных украинцев.