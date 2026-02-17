2 триллиона на ставки: Минфин раскрыл астрономические траты россиян у букмекеров

Ежегодные траты граждан России на услуги букмекерских контор достигли внушительной отметки в 2 триллиона рублей. Такие цифры озвучил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Об этом сообщает РИА Новости.

Для исправления ситуации власти приняли закон, который вступит в силу в сентябре 2026 года. Документ обязывает всех легальных операторов азартных игр размещать на своих ресурсах предупреждения о рисках развития зависимости. Кроме того, букмекеры будут обязаны предоставлять клиентам информацию о возможностях альтернативного вложения средств — например, в инвестиционные продукты.

Особую тревогу у Минфина вызывает сегмент нелегальных онлайн-казино. По оценкам министерства, объем средств, проходящих через «черные» площадки, может превышать обороты легального рынка. Несмотря на активную помощь Центрального банка в блокировке платежей и работу Роскомнадзора по закрытию сайтов, теневые дельцы постоянно внедряют новые схемы через криптобиржи и запутанные транзакции.

На сегодняшний день легальный букмекерский рынок РФ считается «обеленным» на 90%. Однако борьба с нелегальным сегментом продолжается: Минфин готовит инициативы по ускоренной блокировке сомнительных сайтов, чтобы снизить финансовые риски для населения.

