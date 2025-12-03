«20 лет за $30»: курганского подростка обвинили в госизмене

Семнадцатилетнего жителя Кургана задержали по подозрению в государственной измене. По версии ФСБ, он по собственной инициативе нашел в интернете украинское движение и выполнял мелкие задания за деньги, включая рисование пропагандистских надписей. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным регионального управления ФСБ, подросток самостоятельно вышел на связь с представителем украинской организации. Его «содействие» свелось к двум эпизодам: нанесению провокационных надписей на стены в городе и отправке фотографий автомобилей с российской символикой. За эту работу молодой человек, как утверждают в ведомстве, получил всего $30.

Теперь ему инкриминируют государственную измену — одну из самых тяжелых статей Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней достигает 20 лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что задержанному за попытку теракта в Серпухове грозит до 30 лет.