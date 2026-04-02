25 км/ч и никаких тротуаров: в России могут изменить правила для курьеров на электросамокатах и электровелосипедах

В России могут запретить передвигаться по тротуарам на тяжелых электросамокатах и электровелосипедах, которые используют курьеры. Дептранс Москвы совместно с Минтрансом РФ работают над соответствующими поправками в законодательство, сообщил 2 апреля заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью «России 24».

По словам Ликсутова, такие средства индивидуальной мобильности не должны находиться на тротуарах, и власти согласны с многочисленными жалобами жителей, которые чувствуют себя некомфортно. Кроме того, столичные власти намерены передавать в курьерские службы и ГИБДД сведения о нарушениях правил дорожного движения курьерами. В дептрансе считают, что максимальная скорость движения на таком транспорте в городе должна быть ограничена 25 км/ч.

Президент Владимир Путин еще 3 марта поручил Минтрансу совместно с МВД до 1 июля представить предложения по совершенствованию регулирования, включая ограничение движения электровелосипедов по тротуарам.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов стартовал в Москве 1 апреля. В этом году горожанам доступны 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. электроскутеров, а также механические велосипеды и новые самокаты, собранные на заводе «Москвич».

Ранее МВД опровергло информацию о проверках телефонов на VPN.