400-летний дуб свалил шквалистый ветер в Великом Новгороде

1 июля в Великом Новгороде шквалистый ветер свалил 400-летний черешчатый дуб. Об этом с места событий передает корреспондент РИА Новости .

Многолетнее растение, не выдержавшее сильнейших потоков воздуха, находилось на улице Прусской. Согласно установленной рядом табличке, с 2012 года оно находилось в списке старовозрастных деревьев России. По данным с сайта «Деревья-памятники живой природы», высота дуба превышала 13 метров, а диаметр был больше метра.

Как сообщали местные СМИ, в понедельник сильные порывы ветра валили и более маленькие деревья, а еще дорожные знаки. Также сообщалось об отключениях электроэнергии.

Ранее мы писали о том, что в Кемерово в куриных яйцах начали появляться опарыши. О живых сюрпризах один из местных жителей сообщил в социальных сетях. Он же пожаловался в региональное министерство промышленности и торговли, где получил объяснение пугающей находке.