72-е массовое крещение в Тбилиси: патриарх Илия II крестил более тысячи младенцев

В Тбилиси прошло 72-е массовое крещение младенцев, которое провел Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Более тысячи детей обрели духовного наставника, а общее число крестников Предстоятеля превысило 49 тысяч. Об этом пишет «Спутник.Грузия».

Главный кафедральный собор Грузии — Самеба — вновь стал местом особого таинства. Патриарх Илия II лично крестил более тысячи младенцев, продолжив свою уникальную инициативу по поддержке многодетных семей.

Эта традиция существует с 2008 года и направлена на укрепление семейных ценностей и повышение рождаемости. Патриарх становится крёстным отцом для третьего и последующих детей в венчанных православных семьях. За 16 лет духовными чадами Илии II стали почти 50 тысяч грузинских детей.

Церемония давно вышла за рамки религиозного обряда, превратившись в значимое общественное событие. Для многих семей крещение у Патриарха — особая честь и благословение. Церковь отмечает, что инициатива дает ощутимые плоды: в Грузии действительно растет число многодетных семей, получающих не только духовную, но и материальную поддержку.

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