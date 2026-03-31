«А детей кто будет воспитывать?»: детский омбудсмен вступилась за семьи после слов Дерипаски о 12-часовом рабочем дне
Фото: [Медиасток.рф]
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил россиянам работать по 12 часов шесть дней в неделю, чтобы «быстрее пройти трансформацию». Идея, мягко говоря, вызвала бурную реакцию. Но самый жесткий ответ пришел от детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской. Об этом сообщает РИА Новости.
Она задала всего один вопрос, который, кажется, поставил точку в этом споре: «А детей кто будет воспитывать?» В своем посте на платформе Max Ярославская напомнила, что страна сейчас живет в парадигме, где постоянно говорят о демографии, ценности семьи и необходимости проводить время с детьми. А что предлагается взамен? Папа — 12 часов на работе, мама — 12 часов на работе. Омбудсмен подчеркивает: это даже не про «сложно». Это про то, что такая модель в принципе не оставляет места для семьи.
