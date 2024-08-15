Абитуриенты подали более ста тысяч заявлений на поступление в колледжи и техникумы Подмосковья

«Наиболее востребованными направлениями подготовки стали информационные системы и программирование, а также машиностроение, ремонт автотранспорта и мехатроника. Интерес к программам среднего профессионального образования в Подмосковье довольно высок, поэтому в этом году мы увеличили количество бюджетных мест до 19 тысяч», — рассказал первый заместитель председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн.