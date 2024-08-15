Абитуриенты подали более ста тысяч заявлений на поступление в колледжи и техникумы Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
В Подмосковье завершилась приемная кампания в колледжи и техникумы, абитуриенты подали более 105 тысяч заявлений на поступление, 30 тысяч из них — по программам федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
«Наиболее востребованными направлениями подготовки стали информационные системы и программирование, а также машиностроение, ремонт автотранспорта и мехатроника. Интерес к программам среднего профессионального образования в Подмосковье довольно высок, поэтому в этом году мы увеличили количество бюджетных мест до 19 тысяч», — рассказал первый заместитель председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн.
В числе самых популярных оказались Щелковский колледж, колледж «Подмосковье» и Электростальский колледж. В ведомстве уточнили, что приказы о зачислении в образовательные учреждения будут сформированы до 19 августа, они появятся на официальных сайтах организаций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.