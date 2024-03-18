Абоненты «Мегафона» пожаловались на сбой в работе интернета

Сегодня, 18 марта, ряд абонентов крупного российского оператора связи «Мегафон» столкнулись с трудностями в доступе к сети при использовании проводного интернета.

Как сообщили в компании, в данный момент идет активная работа по устранению технических неполадок, чтобы минимизировать дискомфорт пользователей.

Пользователи проводного интернета «Мегафона» пожаловались на трудности с доступом к сети, вызванные, вероятно, техническими проблемами. По данным, поступившим от компании, количество жалоб на работу интернета от абонентов превысило отметку в две с половиной тысячи.

Специалисты «Мегафона» уже приступили к решению проблемы и ведут работы по устранению неполадок. Представители оператора призывают сохранять терпение в ожидании полного восстановления стабильного доступа к интернету.

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