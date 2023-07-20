Ад вместо релакса: разбираемся, чего никогда нельзя делать в ванной комнате

Ванная комната ассоциируется со спокойствием, уединением, чистотой и порядком. Многие обустраивают эту территорию так, чтобы водные процедуры приносили удовольствие и расслабление. Но иногда это место релакса может стать настоящим адом для здоровья.

Даже если поддерживать чистоту всего помещения, опасность может быть там, где ее не предполагают обнаружить. К примеру, полотенца. Иметь одно полотенце на все случаи жизни – плохая привычка.

«По-хорошему, их необходимо разделить на категории: для ног, для лица, для общего обтирания тела после душа или ванны. Кроме того, у каждого члена семьи должны быть свои полотенца. А использование одних и тех же чревато проблемами с кожей и даже серьезными заболеваниями», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Для лица лучше даже завести полотенца, которые будут стираться ежедневно или же можно промокать лицо бумажным полотенцем. Также не стоит отставлять влажное полотенце просто висеть на крючке, его необходимо просушить, дабы предотвратить появление плесени и микробов.

«Пристального внимания заслуживает мочалка. Она является основным источником бактерий, поэтому сушить после использования ее необходимо каждый раз. Лучше всего использовать ее как можно реже, 1-2 раза в неделю, а менять один раз в два месяца», – уточнила эксперт.

Тоже самое касается зубных щеток. Их необходимо хранить в специальном чехле, а также менять раз в 4-6 месяцев. И после каждой зубной гигиены у специалиста. Врачи рекомендуют проводить дезинфекцию зубной щетки в гашеной перекиси водорода.

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