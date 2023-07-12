Проблемы с гормонами и рак: разбираемся, какая посуда может быть опасной для здоровья

На кухне мы используем множество различной посуды, чтобы готовить и подавать пищу. Однако существуют определенные материалы, которые могут быть вредны для нашего здоровья. Тем не менее изделия из них есть практически у каждого.

Алюминиевая посуда представляет опасность для здоровья, особенно при приготовлении кислотной или слабощелочной пищи. В таких условиях алюминий может быть даже причиной нарушения работы нервной системы.

«Многие пластиковые посудные изделия содержат вредные химические вещества, такие как бисфенол-А. При нагревании в микроволновой печи он попадает в еду и вызывает ряд заболеваний, включая проблемы с гормонами и рак», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

В некоторых случаях посуда из нержавеющей стали может быть магнитной. Это может указывать на низкое качество посуды, которая содержит металлы, такие как железо и никель. Их долгосрочное использование приводит к проблемам со здоровьем, таким как аллергические реакции и железодефицитная анемия.

«К опасным материалам относят и меламин, который при нагревании может выделять формальдегид, который поражает бронхи. А также посуда с декоративной краской: салатницы и ложки, которые расписаны вручную, накапливают свинец», – заключила эксперт.

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