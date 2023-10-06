Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни

Сын Рамзана Кадырова Адам удостоен звания Героя Чечни. Об этом в своем официальном канале 6 октября сообщил депутат ГД РФ Адам Делимханов.

Как Делимханов указывает в своем канале, Адам Кадыров является примером образованного, грамотного и целеустремленного юноши, который с детства проявляет лидерские качества и всесторонне развивается.

Депутат также отметил, что Кадыров-младший будет неотступно служить интересам своего Отечества и на благо народа.

Напомним, ранее мы рассказали, что над Курской областью сбили беспилотник, который был запущен со стороны Украины. Подробности читайте в нашем материале.