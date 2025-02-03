В своей предвыборной компании партия «Альтернатива для Германия» (АДГ) выступила за присвоение в будущем Украине статуса нейтрального государства, которое не входит ни в одно из крупнейших мировых сообществ. Об этом сообщил ТАСС.

В частности, представители немецкой партии не видят Украину ни в Североатлантическом альянсе, ни НАТО. Кроме того, члены партии высказались за немедленное прекращение санкционного давления на Россию и развитие экономического сотрудничества с членами Евразийского экономического союза.

Досрочные парламентские выборы в Германии должны состояться 23 февраля. Первый раз АдГ выдвинула на должность федерального канцлера своего кандидата, а именно Алис Вайдель.

Ранее сообщалось том, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц поддержал проведение в стране протестов против «крайне правых».