«Адмирал Кузнецов» может исчезнуть: Костин назвал ремонт авианосца бессмысленным

Легендарный авианосец «Адмирал Кузнецов» может быть продан или утилизирован — глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его ремонт экономически неоправдан. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Один из самых известных кораблей российского флота — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — оказался на грани списания. Глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин в разговоре с журналистами заявил, что дальнейший ремонт авианосца не имеет смысла из-за его возраста и огромных затрат.

«Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году и передан флоту в 1990-м. За годы службы он успел поучаствовать в сирийской кампании, где с его палубы совершили более 400 боевых вылетов. Однако после возвращения корабль отправили на модернизацию, которая затянулась и столкнулась с рядом проблем — от пожара в 2019 году до сложностей с поставками оборудования.

Первоначально планировалось, что авианосец вернется в строй к 2022 году, но теперь его судьба под вопросом. Костин не исключил, что корабль либо продадут, либо утилизируют. Если это произойдет, Россия останется без единственного авианосца, что серьезно изменит баланс сил в военно-морском флоте.

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