Адвокат Скляренко объяснил, зачем суды в РФ заочно арестовывают сбежавших за границу

Почетный адвокат РФ Алексей Скляренко объяснил, зачем фигурантов уголовных дел арестовывают заочно. Об этом юрист рассказал в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» .

Леонида Гозмана*, бывшего советника Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, арестовали по делу о фейках об армии РФ. В список также попал профессор Чикагского университета Константин Сонин*. Обе персоны живут за границей. Тем не менее, суд арестовал заочно и Гозмана, и Сонина.

«Если в отношении неких лиц возбуждено уголовное дело, но их место жительства неизвестно, или есть информация о том, что они находятся за границей, то тогда они объявляются в федеральный или региональный розыск, и в отношении них избирается мера пресечения заочно — заключение под стражу. Это нужно для того, чтобы включить механизм экстрадиции из-за пределов РФ», — отметил адвокат.

Это также помогает добиться депортации обвиняемых из других стран, правда, на практике очень немногие государства выдают беглецов. Наибольшее количество отказов обычно следует от Израиля, что понятно и по примеру с группой Би-2.

Ранее стало известно, что суд в России не выпустил из СИЗО американского журналиста, обвиняемого в шпионаже.

*Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России