Адвокат Винника раскрыл подробности транзита россиянина

Как объяснил юрист, любая процедура обмена предполагает повышенные меры безопасности. Их реализуют в процессе транзитным способом: человека передают от одной организации к другой, пока он не достигает ключевой точки обмена. Проходят бывшие заключенные миграционную службу, могут доставляться с помощью транспортных агентов или управлением федеральных маршалов.

При этом при транзите никто не имеет связи с задержанным: о перемещениях не знают адвокаты и родственники. Такая система позволяет доставить человека на обмен в целости и сохранности, максимально снизив все риски. Также сделают и в случае с Александом Винником.

Напомним, что 12 февраля президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пообщались по телефону. Они обсудили обмен заключенными, где республиканец поблагодарил российского лидера за освобождение Марка Фогеля. После этого французский адвокат Фредерик Бело заявил РИА Новости, что в обмен на учителя США могут освободить Александра Винника, русского айтишника.

Ранее адвокат рассказал, как пытались добиться освобождения Александра Винника.