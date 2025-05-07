Силы ПВО отразили еще один украинский БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что на месте падения обломков украинского БПЛА работают специалисты экстренных служб. Ранее мэр российской столицы уже сообщал о ликвидации беспилотника.

В ночь на среду, 7 мая, над Москвой были уничтожены девять вражеских БПЛА. 6 мая силы ПВО отразили атаку семи дронов на российскую столицу.

ВСУ продолжают устраивать провокации в преддверии празднования Дня Победы в Москве 9 мая. Вооруженные формирования Украины ежедневно предпринимают попытки атаковать российские регионы.

Как ранее сообщило Министерство обороны РФ, за сутки над территорией РФ было ликвидировано 524 беспилотника самолетного типа.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту временно перекрыли для автомобилистов в целях обеспечения безопасности.