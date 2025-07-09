Аэропорт Геленджика возвращается: когда откроются рейсы и кто полетит первым

Аэропорт Геленджика, закрытый с 2022 года, готовят к возобновлению внутренних рейсов. Первым может стать «Аэрофлот». Об этом сообщает Минтранс.

На юге России готовится к перезапуску один из ключевых транспортных узлов курортного направления — аэропорт Геленджика. По данным Минтранса, воздушная гавань вскоре начнет снова обслуживать внутренние рейсы. Безопасность полетов уже подтверждена профильными структурами, а билеты появятся после официального извещения.

Аэропорт, построенный в 2021 году, прекратил работу вскоре после начала событий 2022 года. С тех пор регулярное авиасообщение в Геленджике отсутствовало. Сейчас обновление инфраструктуры продолжается и по плану должно быть завершено до конца 2025 года.

По сведениям источников, первым перевозчиком, вернувшимся в аэропорт, станет «Аэрофлот». Однако сотрудники самого аэровокзала пока не подтверждают конкретные даты старта работы.

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