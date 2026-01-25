В управлении по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили граждан о новой изощренной схеме мошенничества, которая маскируется под официальные коммуникации портала «Госуслуги». Злоумышленники рассылают фальшивые письма, которые визуально почти неотличимы от настоящих уведомлений от государственного сервиса.

Отличительной особенностью новой аферы является то, что преступники не только используют схожие логотипы и персональное обращение к жертве, но и включают в текст письма рекомендации по безопасности. В частности, они сами советуют никогда никому не сообщать коды подтверждения из SMS-сообщений. Однако, как подчеркивают в полиции, этот правильный совет является лишь частью общего сценария обмана, призванного вызвать доверие у получателя.

Далее в таких письмах обычно содержится требование «обновить» электронную почту или другие учетные данные под предлогом «технических работ» или «обнаруженных угроз». Для этого предлагается перейти по ссылке или позвонить на указанный номер «технической поддержки», которая, естественно, также является фальшивой. Именно на этом этапе мошенники и пытаются выудить у человека конфиденциальную информацию.

