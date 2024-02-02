Активисты Движения Первых из Подмосковья отправили более 30 тысяч писем бойцам в зону СВО

Активисты Движения Первых Подмосковья постоянно работают над передачей гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Так, подмосковными активистами было направлено свыше тридцати тысяч писем. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Важным этапом работы объединения стал праздник 23 февраля — День защитника Отечества. На стенде Московской области выставки-форума «Россия» каждый гость может написать поздравление и отправить открытку-письмо защитнику России. В рамках этой акции председатель «Движение Первых» Подмосковья Юрий Макеев присоединился к усилиям и написал добрые слова нашим солдатам.

«Все желающие могут присоединиться к этой акции. Для этого необходимы только желание, добрые мысли и теплые слова поддержки для наших солдат. Возможности проявить заботу и поддержку бойцам есть у каждого из нас», — добавили в пресс-службе ведомства.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя и выразил ему благодарность за поддержку области.