Активные ритмы и звук воды: разбираемся, какие мелодии помогут уснуть ребенку лучше, чем стандартные колыбельные

Колыбельная, в привычном для нас понимании, не поможет ребенку уснуть. Это подтверждают проведенные учеными эксперименты. Они также выяснили, какой именно ритм лучше использовать, чтобы убаюкать малыша.

Родители используют колыбельную в качестве фона, пока укачивают детей. Но мотив, который пришел от предков, оказался непрактичен. Эта спокойная и монотонная мелодия давно вызывает споры специалистов.

«Как оказалось, дети реагируют на традиционные звуки хуже, чем на быстрые и активные ритмы. Ученые провели ряд экспериментов и поняли, что лучше всего малышей успокаивали мелодии в мажоре. Так, «Шалтай-Болтай», «Розовая пантера» и другие ритмичные детские песни», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-педиатр Марина Киселева.

Также ученые смогли выяснить, что младенцы до года хорошо себя чувствуют, если слушают звуки воды. Они сильно похожи на внутриутробный шум и помогают детям адаптироваться к внешней среде.

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