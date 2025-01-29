Актриса Барбара де Рехиль высказалась о качествах Саши Петрова

Актриса Барбара де Рехиль снялась в одном проекте с Сашей Петровым, а после увиденного назвала его «замечательным отцом» в будущем. Об этом она рассказала в шоу «Утро. ТНТ», которое посетила вместе с прославленным российским актером.

В частности, де Рехиль упомянула случай, произошедший во время съемок. В руках у Петрова задремала маленькая девочка, мать которой попыталась забрать ее у артиста, на что тот ответил отказом. На основании увиденной картины актриса и сделала вывод об отцовских, а также человеческих качествах коллеги по цеху.

Ранее сообщалось о том, что актер из сериала «Кадетство» Владимир Стеклов потерял дома сознание и рухнул на пол. Прибывшие на тревожное сообщение медики попытались увезти пациента в больницу, но он не согласился с подобным развитием событий.