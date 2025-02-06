Актриса Берсенева родила ребенка от мужчины на семь лет младше нее

Звезда телевизионного сериала «Маргоша» Мария Берсенева два года назад родила дочь от коллеги по цеху, который младше нее на семь лет. Об этом сообщил журнал «Voice».

У актрисы есть старший 22-летний сын Никита от первого супруга, бизнесмена Гурама Кофенлу, а в третьем браке у нее появилась девочка Маруся. Долгое время Берсеновой удавалось скрывать имя избранника, которым оказался 35-летний актер Михаил Гудошников. Будущие муж и жена познакомились на работе, где вместе заняты в спектаклях «Сафари любви», «Семь раз отмерь», «Анна Каренина» и других.

Отношения коллег развивались быстро, а когда Мария рассказала о беременности возлюбленному, он испытал счастье и сам выбрал имя для дочери. Недавно отец выложил в социальных сетях видео, на котором он с Марусей на руках гуляет по берегу моря. Супруга отреагировала на появившиеся кадры «смайликами» в виде сердечек и поцелуев.

Ранее сообщалось о том, что Дакота и Соколовский поссорились и отписались друг от друга в социальных сетях.