Соколовский и Дакота отписались друг от друга в социальных сетях

Выпускники «Фабрики звезд-7» и бывшие супруги Влад Соколовский и Рита Дакота разругались в социальных сетях и отписались друг от друга. Об этом сообщил журнал «Voice».

Пара официально рассталась еще семь дет назад и долгое время у них сохранялись натянутые отношения, которые сперва наладились, но теперь вновь стали непростыми. В личном блоге Рита началась развивать тему неверности Влада и сравнила его с нынешним мужем Федором Белогаем.Соколовский в стороне не остался и выдвинул предположение, что подобным образом экс-жена готовит почву для продаж курсов медитаций. Она в свою очередь резко ответила на сказанное, после чего участники конфликта решили отписаться друг от друга в социальных сетях.

Позже Дакота заявила об испортившихся отношениях Соколовским, которого обвинила в неприятных выпадах по отношению с себе и близким ей людям. С ее слов, бывший муж желает исчезновения из информационного пространства сведений о причинах, которые привели к разводу. Также она заявила о наличии данных, способных заметно ударить по репутации бывшего мужа.

Ранее сообщалось о том, что распался брак одной из звезд телесериала «Ивановы-Ивановы».