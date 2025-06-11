Актриса из Петербурга снялась в новом клипе Rammstein

Российская актриса Полина Ауг снялась в новом клипе на песню Rammstein Und die Engel singen. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованный девушкой пост в соцсетях.

Стало известно, что 29-летняя актриса из Петербурга сыграла в клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна главную роль. Сам же видеоклип полон крови и околоэротичных сцен.

Полина родилась в Санкт-Петербурге в 1995 году, взяла творческий псевдоним Ауг (по фамилии матери). Она стала известна благодаря ролям в «Мастере и Маргарите», сериалах «Дылды», «Тайны Карениной» и других фильмах.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что житель Перми третий год не может вернуть деньги за отмененный из-за СВО концерт рок-группы.