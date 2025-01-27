Актриса Татьяна Васильева призналась, что мечтает умереть на сцене

Народная артистка России Татьяна Васильева сделала неожиданное заявление – как она сама сообщила в программе «Звезды сошлись» на НТВ, она мечтает умереть на сцене и ни за что не хочет отправляться в дом престарелых.

По словам 77-летней артистки, она хочет умереть на сцене, и эта мечта – великая. Также она назвала такой сценарий «самой великой смертью». У Васильевой имеется много проблем со здоровьем, в том числе и камни в ушах, и сосудистые заболевания.

Во время эфира артистка сказала, что рано или поздно любой близкий родственник устает от того, как больной человек, жизнь которому уже и не светит, все время цепляется за нее цепляется.

Напомним, ранее сообщалось о том, что актрису Яну Троянову заочно обвинили в разжигании розни.