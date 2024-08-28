Акции «М.Видео» упали до минимума с 2009 года

Во время торгов на Мосбирже акции «М.Видео» упали до минимума, который ранее был установлен более 14 лет назад, пишет издание quote.ru в среду, 28 августа.

По сведениям ресурса, акции магазина упали на 14,46%, и в последний раз на таком уровне они торговались больше 14 лет назад — в ноябре 2009 года. По данным на период после 14 часов среды, падение акций замедлилось до 13,94%.

В целом журналисты отмечают, что котировки «М.Видео» снижаются уже с понедельника, 26 августа — именно в этот день компания отчиталась за первое полугодие текущего 2024 года. Чистый убыток достиг 8,45 млрд руб.

Ранее сообщалось о том, что на аукционе были проданы вязаные плавки олимпийского спортсмена.