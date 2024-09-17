Акула напала на туристку на Канарских островах: пострадавшая скончалась

На Канарских островах произошло ЧП – акула напала на женщину. Об этом пишет РИА Новости вечером вторника, 17 сентября.

По данным издания, которое ссылается на немецкое Bild, погибшей оказалась 30-летняя женщина, туристка из Германии. Во время ЧП пострадавшая купалась около острова Гран-Канария, и на нее напала акула, схватив несчастную за ногу.

Судя по всему, туристка потеряла слишком много крови, и в результате она скончалась, хотя изначально ее удалось спасти из пасти акулы и даже поднять на борт вертолета со спасателями.

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