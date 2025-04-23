Алаудинов назвал виновных в войне в Чечне и распаде СССР

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о том, что если бы у власти в СССР в конце 80-х годов были бы другие люди, то Союз бы не распался, а войны в Чечне также не произошло.

Алаудинова цитирует телеграм-канал «Молотов „Ахмат“». Алаудинов отмечает, что одним из тех, кто стал пособником политического кризиса, является Анатолий Чубайс — как пример командир вспомнил известное видео времен приватизации, где Чубайс объясняет забиванием гвоздя в крышку гроба коммунизма продажу предприятий за копейки.

По словам Алаудинова, слишком долго на груди России пригревали таких змей, которые только мечтали, как «будут нас кусать».

Напомним, ранее стало известно, что Алаудинов сообщил об освобождении российскими военными населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.