Алаудинов рассказал неприятные подробности освобождения последних метров Курской области

Во время операции по освобождению территорий Курской области были захвачены в плен бойцы специального подразделения «Ахмат». Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал командир подразделения, генерал-майор ВС Российской Федерации Апты Алаудинов.

Однако Алаудинов не стал раскрывать точное число военных, которые находятся в плену у ВСУ.

«Есть те, которые попали в плен. Они [военнопленные] тоже, даст Бог, будут возвращены домой», — сказал командир «Ахмата».

Ранее утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.