Алаудинов считает, что Зеленского могут ликвидировать западные кураторы
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В ближайшей перспективе западные хозяева предпримут попытку ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в ходе эфира на телеканале «Россия-1» выразил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
В ходе своего обращения офицер озвучил мнение, что главный человек Киевского режима может быть устранен до того, как до него доберутся ВС РФ. Некоторое время назад Служба внешней разведки выяснила, что США ищут нового человека на место Зеленского. В частности, американцев не устраивало поведение президента Украины, а именно его слишком вольные и сложно контролируемые действия.
Ранее Алаудинов заявлял, что на территорию Курской области заходили порядка 12 тысяч военных вооруженных сил Украины, среди которых также были представители различных стран Запада.