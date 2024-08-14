В ходе своего обращения офицер озвучил мнение, что главный человек Киевского режима может быть устранен до того, как до него доберутся ВС РФ. Некоторое время назад Служба внешней разведки выяснила, что США ищут нового человека на место Зеленского. В частности, американцев не устраивало поведение президента Украины, а именно его слишком вольные и сложно контролируемые действия.

Ранее Алаудинов заявлял, что на территорию Курской области заходили порядка 12 тысяч военных вооруженных сил Украины, среди которых также были представители различных стран Запада.